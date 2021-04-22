Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
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Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da içerisinde 7 kişinin iskeletinin bulunduğu bin 500 yıllık tarihi mezar odası, üzerinden petrol arama aracı geçtiği esnada çökünce ortaya çıktı.

Adıyaman'da içerisinde 7 kişinin iskeletinin bulunduğu bin 500 yıllık tarihi mezar odası, üzerinden petrol arama aracı geçtiği esnada çökünce ortaya çıktı.

Bu ilginç olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bölükyayla Beldesi Kangölü mahallesi Küme Evlerinin bulunduğu yerde meydana geldi. Tpic'e ait petrol arama aracı bir şahsa ait arazinin içinden geçtiği esnada çökme meydana geldi. Aracın arka tekeri çukura gömüldü.

Teker çukurdan kurtarıldığında çömlek ve iskeleti fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze Müdürlüğü, ilk yaptığı incelemenin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden acil kazı izni aldı. Kazı çalışmasına başlayan ekipler kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan (Konglomera) türe mezarda 3 arcosolium (Niş) içerisinde 7 adet iskelet buldu. Mezarların birisinde 1 adet su testisi ve başka bir mezarda ise çok sayıda çivi bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, farklı bir mezar odasının ortaya çıktığını belirterek, "Bir aracın buradan geçtiği esnada bu mezarın üst örtüsü yıkıldı. Bu oda mezarda yapmış olduğumuz kazı sonucu 3 arcosolium tespit edildi. Toplam 7 bireye ait iskelet bulundu. Bu kazı sonucu ise içerisinde çömlekten yapılmış 1 testi bulundu. Perre'dekilerden farklı olarak konglomera tipi bir kayaç tipi var. Bu mezar yapısına baktığımızda ve ortaya çıkan testiye baktığımızda mezarların M.S. 5. Yüzyılla tarihlendiğini düşünmekteyiz. Yani günümüzden yaklaşık bin 500 yıl öncesine ait olduğu sanılıyor" dedi.

Mahalle Muhtarı Aziz Tosun ise yaşananları anlatarak, "Petrol arama makineleri buradan geçerken burası çöktü. Çöktüğü zaman biz buraya geldik. Kaya mezar çıktı dediler. Kaya mezardan biz makineyi çıkarttıktan sonra jandarmaya bilgi verdik. Daha sonra Müze Müdürlüğü yetkilileri gelerek burayı koruma altına alıp, kazı yaptılar" diye konuştu.

Kazının sonunda ortaya çıkan iskeletler kutulara konularak Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu
Bin 500 Yıllık mezar odası iş makinesinin tekerinin batmasıyla bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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