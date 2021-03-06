Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor
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Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor

06.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:04

Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor Tarihi yerleşim alanı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor Terör bitti Güneydoğu tarihi gün yüzüne çıkıyor Güvenlik kuvvetlerinin terörü bitirme noktasına getirmesiyle huzur bulan Güneydoğu Anadolu...

Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor

Tarihi yerleşim alanı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor

Terör bitti Güneydoğu tarihi gün yüzüne çıkıyor

ŞIRNAK - Güvenlik kuvvetlerinin terörü bitirme noktasına getirmesiyle huzur bulan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarihi yapılar teker teker gün yüzüne çıkmaya başladı. Terör olaylarının yerini huzura bırakması ile birlikte Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı eski yerleşim alanı olan bin 226 yıllık geçmişe sahip Hilal köyündeki kayaya yapışık dubleks evler turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yıllardır terörden dolayı kimsenin gidemediği Hilal köyünde bulunan farklı tarih ve izler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bin 226 yıllık derin bir geçmişe sahip Hilal köyünde kiliseler, sanatsal yapılar, hatta o dönemlere ait kayaya yapışık dubleks evler bulunuyor. Bölge halkı eski yerleşim alanı olan Bilal köyünde aktif şekilde tarım ile uğraşırken, tarihi olan köy aynı zamanda doğasıyla da görenleri hayran bırakıyor. Hilal köyünün güzellikleri bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde farklı güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek, bu tarihi köyün isminin hem Türkçe hem de Kürtçe Hilal olduğunu söyledi. Benek, "Bin 226 yıllık bir geçmişe sahiptir bu uzun zaman diliminde geçmişten günümüze farklı dinden farklı kültürlerden farklı milletler yaşamış ve farklı dinlerden farklı milletlerden farklı kültürlerden yapılar izler günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüze ulaşan yapılar bizlerin gücü yettiği kadar korumasıyla restore edilmesiyle gelmiştir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan desteklerini bekliyoruz. Destek vereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Yaklaşık 30 yıldır terör belası nedeniyle yapılarımız biraz sahipsiz kalmıştı ama İçişler Bakanlığımızın teröre karşı kararlılığıyla birlikte bölgemiz terör belasından arındırıldı. Bu yapıları görmek, bu tarihi yerleri gezmek için bütün yerli ve yabancı turistleri bölgemize davet ediyoruz. Gelen turistlere rehberlik yapmaya hazırız. Bölgemizdeki tarihi yapıları turizme kazandırmak istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışacağız. Tüm turistleri bölgemize bin 226 yıllık geçmiş bir tarihe ait farklı kültür ve dinlere ait yapıları görmeleri için davet ediyoruz. Bin 226 yıl önce kayaya yapışık dubleks evler yapılmış, kiliseler yapılmış, değirmenler yapılmış ve yapıları günümüze ulaşmıştır" dedi.

Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor
Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor
Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor
Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler görenleri hayretler içinde bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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