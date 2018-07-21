Bin 200 Çocuk ve Genç Serinlemek İçin Olimpik Havuza Gidiyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan hava sıcaklıkları nedeniyle çocuklar ve gençlerin serinlemek için sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yüzmemesi için Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü girişimde bulunuyor. Tehlikeli sularda yüzenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzuna davet ediliyor.

Batman'da her yıl onlarca kişi serinlemek için girdiği sulama kanalları, Batman Çayı ve göletlerde boğuluyor. Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de boğulma vakalarına karşı önlem almak için gençlerin ve çocukların, bünyesindeki olimpik yüzme havuzunda cüzi bir rakamla hem yüzme öğrenmelerini sağlıyor hem de can kayıplarının yaşanmasının önüne geçiyor. 25 yüzme antrenörü ile hizmet verilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda şuana kadar bin 200 çocuk ve genç kayıt yaptırdı.

"Bin 200 kişi olimpik havuza kayıt yaptı"

Boğulma vakalarının önüne geçmek için hafta sonları Batman Çayı ve sulama kanalı çevresinde gezerek orada yüzen gençleri ve çocukları olimpik havuza davet ettiklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Burak Eren, "İlimiz itibari ile çok sıcak iklime sahibiz. Bundan dolayı yaz aylarında herkesin isteyeceği gibi su ile haşır neşir olmak istiyor çocuklarımız, gençlerimiz. Son zamanlarda çok ciddi boğulma vakalarına şahit oluyoruz. Bunun üzerine biz de il müdürlüğü olarak bir proje geliştirdik. Kanallarda ve dere yataklarında yüzen çocuklarımızla görüşüp ve velileriyle görüşüp bunları ücretsiz olarak il müdürlüğümüzün havuzuna çekmeye çalıştık. Hafta sonları bazen su kanallarında dolanıp çocuklarımızla ve velilerimizle bu konuda sohbet ediyoruz. İl müdürlüğümüzün faaliyetleri içerisinde olimpik yüzme havuzumuz geçen sene bin 700 çocuğumuza hizmet verdi. Bu sene hedefimiz 2 bin, 2 bin 500 kişiye ulaşmak. Çok cüzi bir ücrete tabi tutup çocuklarımıza hem eğitim verdirmeye çalışıyoruz hem de serinlemelerine gayret gösteriyoruz. Bu anlamda 25 tane uzman antrenörümüz bulunmakta. Milli eğitim müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol gereğince halk eğitim bünyesinde hocalarımızı çalıştırıyoruz ve çocuklarımıza hizmet verdirtiyoruz. Şuana kadar yaklaşık bin 200 tane çocuğumuzun kaydı yapıldı ve kayıt bekleyen daha çocuklarımız var. Ağustos ayının ortasına kadar da kayıt alamaya devam edeceğiz. Başta da belirttiğim gibi iklim olarak çok sıcak bir coğrafyaya sahibiz ve boğulma vakalarının da artması münasebetiyle ücretsiz olarak tüm çocuklarımızı havuzumuzdan faydalandırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Barajlara gitmeyin havuza gelin"

Olimpik yüzme havuzuna serinlemek için gelen gençlerden Yakup Ateş, daha önce kanallarda yüzdüğünü ve artık havuza geldiğini söyledi. Ateş, "Eskiden kanallarda, çayda yüzüyorduk. Şimdi daha güvenli bir havuzda yüzüyoruz. Can simitleri var, kurtarıcılar var, rahat yüzüyoruz. Havuzdan çok memnunuz. Arkadaşlarıma öneriyorum. Yüzme bilmeseler de olur çünkü kurtarıcılar var. Barajlara gitmeyin, buraya gelin, burası daha güvenli" dedi. - BATMAN