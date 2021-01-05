BİMDER'den uzaktan eğitim alan öğrencilere bilişim desteği

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) pandemi sürecinde de ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere destek oluyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) pandemi sürecinde de ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere destek oluyor.

Dernekten yapılan açıklamada, uzaktan eğitim hizmetinde sıkıntı yaşayan bazı üniversite ve lise öğrencilerine, internet hizmeti, tablet ve bilgisayar desteği verdiğini duyurdu.

Dernek, 7 öğrenciye dizüstü bilgisayar, 5 öğrenciye tablet ve 4 öğrencisi olan 2 aileye ise bir yıllık internet aboneliği hizmeti sağlandığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "Yardımseverlerimizin desteği ile başarılı öğrencilerimizi desteklemeye ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin