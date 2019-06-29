BİM ve A101, Önümüzdeki Hafta Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar Satacak
A101 önümüzdeki hafta perşembe günü Samsung J6+ ile birlikte birkaç farklı teknoloji ürününü daha satışa sunarken, BİM de Xiaomi Red mi S2 akıllı telefonları satışa sunacak.
Ülkemizdeki popüler indirim marketlerinden olan BİM ve A101, tüketicilere uygun fiyatlı teknoloji ürünleri sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta perşembe (4 Temmuz) gününden itibaren A101'de Samsung Curved TV ve Samsung J6+'ın yanında birkaç farklı teknoloji ürünü de müşterilere sunulacak. BİM'de ise 5 Temmuz tarihinden itibaren Xiaomi'nin Red mi S2 akıllı telefonu satışa çıkacak.
Samsung Curved TV
3840 x 2160 ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung'un bu kıvrımlı televizyonu 2018 yılında satışa sunuldu. Smart TV desteğiyle de öne çıkan bu televizyondaki diğer özellikler ise şöyle:
2 adet USB girişi
Ekran aynalama
20 W ses çıkışı
Wi-Fi
3 adet HDMI girişi
4K çözünürlük
Samsung J6+
2018 Ekim ayında satışa çıkan J6+, Samsung Experience 9.5 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. HD+ bir ekrana ve full HD video kayıt özelliğine sahip olan cihazın diğer özellikleri şöyle:
3 GB RAM
32 GB dahili depolama
Android Oreo 8.1 işletim sistemi
13 MP + 5 MP çift arka kamera
8 MP ön kamera
3300 mAh batarya
A101'de 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olan diğer teknoloji ürünleri SanDisk 16 GB OTG USB bellek, Piranha Full HD araç yol kayıt kamerası, Piranha Transmitter, GoSmart araç şarjı.
BİM marketlerinde 5 Temmuz tarihinden itibaren satışa çıkacak olan teknoloji ürünü ise son yılların popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin Red mi S2 cihazı.
Xiaomi Red mi S2
Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan cihaz, MIUI 9.5 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunan cihazın diğer özellikleri de şöyle:
Snapdragon 625 yonga seti
3 GB RAM
32 GB dahili depolama
12 MP + 5 MP çift arka kamera
16 MP ön kamera
3080 mAh batarya
Önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü bu iki indirim mağazasında satışa sunulacak olan teknolojik ürünler bunlar. Bu tarz kampanya haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın.
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