BİM ve A101, Önümüzdeki Hafta Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar Satacak

Ülkemizdeki popüler indirim marketlerinden olan BİM ve A101, tüketicilere uygun fiyatlı teknoloji ürünleri sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta perşembe (4 Temmuz) gününden itibaren A101'de Samsung Curved TV ve Samsung J6+'ın yanında birkaç farklı teknoloji ürünü de müşterilere sunulacak. BİM'de ise 5 Temmuz tarihinden itibaren Xiaomi'nin Red mi S2 akıllı telefonu satışa çıkacak.

Samsung Curved TV

3840 x 2160 ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung'un bu kıvrımlı televizyonu 2018 yılında satışa sunuldu. Smart TV desteğiyle de öne çıkan bu televizyondaki diğer özellikler ise şöyle:

2 adet USB girişi



Ekran aynalama



20 W ses çıkışı



Wi-Fi



3 adet HDMI girişi



4K çözünürlük

Samsung J6+

2018 Ekim ayında satışa çıkan J6+, Samsung Experience 9.5 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. HD+ bir ekrana ve full HD video kayıt özelliğine sahip olan cihazın diğer özellikleri şöyle:

3 GB RAM



32 GB dahili depolama



Android Oreo 8.1 işletim sistemi



13 MP + 5 MP çift arka kamera



8 MP ön kamera



3300 mAh batarya

A101'de 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olan diğer teknoloji ürünleri SanDisk 16 GB OTG USB bellek, Piranha Full HD araç yol kayıt kamerası, Piranha Transmitter, GoSmart araç şarjı.

BİM marketlerinde 5 Temmuz tarihinden itibaren satışa çıkacak olan teknoloji ürünü ise son yılların popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin Red mi S2 cihazı.

Xiaomi Red mi S2

Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan cihaz, MIUI 9.5 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunan cihazın diğer özellikleri de şöyle:

Snapdragon 625 yonga seti



3 GB RAM



32 GB dahili depolama



12 MP + 5 MP çift arka kamera



16 MP ön kamera



3080 mAh batarya

Önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü bu iki indirim mağazasında satışa sunulacak olan teknolojik ürünler bunlar. Bu tarz kampanya haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın.