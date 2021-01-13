BİM online e ticaret satış yapıyor mu? BİM internetten satış yapıyor mu?

BİM ürünlerini almak isteyenler mağazadan ürün almak yerine online alışveriş tercihini araştırıyorlar. Bunun için de BİM online e ticaret satış yapıyor mu, konusunu araştırıyorlar. Peki, BİM internetten satış yapıyor mu?

Özel ürünleri ve avantajlı fırsatları ile tüketiciler için cazip seçenekler sunan BİM'in internet satışı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, BİM internetten satış yapıyor mu? BİM online e ticaret satış yapıyor mu?

BİM ONLİNE E TİCARET SATIŞ YAPIYOR MU?

Günümüzde bir çok firma maliyetlerini düşürmek için satışlarını sanal marketler üzerinden yapmayı tercih edebiliyor fakat BİM onlardan biri değil.

BİM NE ZAMAN KURULDU?

Kuruluş tarihi: Mayıs 1995

Genel merkezi: İstanbul

Çalışan Sayısı: 37.439 (2016)

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan bir indirim marketi zinciridir. Mağaza sayısı bakımından 2., yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur.

BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 2000 yılında 599 mağazaya, 2005 yılında 1.194 mağazaya ulaşan BİM, 2016'nın Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde 5.580 mağazası ile hizmet vermektedir.

Şirket, Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote olmuştur. Aralık 2016 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,02'si halka açık olarak işlem görmektedir.

11 Nisan 2009 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak faaliyetlerine başlamıştır.Şirketin şu anda Fas'ta 330 mağazası bulunmaktadır. 2014 yılı ikinci yarısında 46 mağaza açarak giriş yaptığı Mısır'da şu an 212 mağazaya ulaşmıştır. Ayrıca şirket 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girmiştir. BimCell'in abone sayısı 2012 yılı sonu 440 bin, 2013 yılı 700 bin, 2014 yılında 1 milyona ulaşmıştır. 2011 yılında 8 milyar TL'yi geçen cirosuyla, Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonda kalmaya devam etti.

Ürünlerini halk ile buluştururken ucuzluğu ve kaliteyi amaç edinen BİM, haftalık olarak her cuma günü müşterilerine Aktüel Ürünler adında çıkarmış olduğu konsept dışı ve içi bir takım ürünleri perakende olarak pazarlamaktadır. Bu ürünlerde yoğurtlardan elektronik aletlere kadar birçok çeşit bulunmaktadır.