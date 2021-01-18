BİM aktüel 19 Ocak Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 22 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 19 Ocak 2020 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 19 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yeni hafta yayınlandı. 19 Ocak Salı ve 20 Ocak Çarşamba kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken pek çok alanda pek çok indirim olacak. Çikolatalı mozaik pasta, milkshake, bisküvi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinin ağırlıklı olduğu ürünler 19 Ocak 2020 Salı kataloğunda yer alırken, elektrik ve elektronik ürünlerdeki indirim ise 19 Ocak 2020 Çarşamba kataloğunda yer alacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 19-20 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu…

19 OCAK SALI BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU