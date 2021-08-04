BİM 4 Ağustos 2021 kataloğu! BİM aktüel 6 Ağustos 2021! En yakın BİM!

BİM 6 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli olacak Temmuz ayına ait son aktüel kataloğunu yayınladı. BİM e arşiv! BİM aktüel! BİM kaçta açılıyor? BİM kataloğu! BİM 4 Ağustos 2021 kataloğu! BİM aktüel 6 Ağustos 2021! En yakın BİM!

BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu! BİM 4 Ağustos 2021 kataloğu! BİM aktüel 6 Ağustos 2021! En yakın BİM! BİM aktüel ürünleri 6 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli aktüel ürünleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 4 AĞUSTOS 2021 KATALOĞU!

Chef's Telli Kızartma Tenceresi 22 cm 49,90 TL

Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

Relax Çelik Termos 79,90 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 2.999 TL

Cook Love Yağ Sıçratmaz 19,90 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 39,90 TL

Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı 9,90 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 12,50 TL

LAV Ayran Bardağı 4,95 TL

LAV Büyük Kase 1880 cc 14,50 TL

Karma Küçük Mutfak Ürünleri 4,95 TL

Tek Fiyat Tamamlayıcı Ürünler 4,95 TL

Paşabahçe Oval Borcam Seti 2'li 29,90 TL

Tereyağlık 9,90 TL

Micro Şapka 19,90 TL

Erkek Fermuarlı Micro Şapka 26,90 TL

Hasır Fötr Şapka 16,90 TL

Erkek Şort 19,90 TL

Gezer Trend Kadın Terlik 24,90 TL

Benante Çelik Dondurma Kaşığı 19,90 TL

Stanley Termos 470 ml 229 TL

Kiwi Bebek Saç Tıraş Makinesi 99,90 TL

Kiwi Titreşimli Diş Kaşıyıcı 59,90 TL

Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL

Beyaz Bebek Body 2'li 12,90 TL

Bebek Müslin Bezi 12,90 TL

Organik Bebek Ağız Mendili 4'lü 9,90 TL

Melamin Mama Tabağı 12,90 TL

Cam Meyve Rendesi 4,95 TL

Figürlü Bebek Yastığı 12,90 TL

Biberon Fırçası 4,95 TL

Wee Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL

Wee Emzik 2'li 7,50 TL

Wee Cam Biberon 17,50 TL

Bebek Alıştırma Külodu 12,50 TL

Silikon Mama Önlüğü 12,90 TL

Bebek Yazlık Elbise 12,90 TL

Bebek Fötr Şapka 12,90 TL

Biberon ve Suluk 15,90 TL

Diş Kaşıyıcı Eldiven 14,90 TL

Çıngırılaklı Amigurumi Seti 29,90 TL

Bebek Dönence Kiti 26,90 TL

Katlanabilir Su Kovası 12 Litre 34,90 TL

Katlanabilir Maşrapa 9,90 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 99,90 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 49,90 TL

Rookie Bigfoot Scooter 249 TL

Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 249 TL

Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası 49,90 TL

Fisher-Price Uzaktan Kumanda 49,90 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 129 TL

Pilsan Fileli Oyun Havuzu Topu 100'lü 27,90 TL

Pilsan Playmat Yer Karosu 34,90 TL

Arkadaş Serisi Araçlar 29,90 TL

Dede Bul Tak Oyuncaklar 24,90 TL

Piccolo Mondi Karma Bebek Oyuncaklar 39,90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör 34,90 TL

İpe Dizme Oyunu 39,90 TL

Haydi Konuşalım Kartları 14,90 TL

Ahşap Tak Çak 14,90 TL

Neşeli Halkalar 13,50 TL

Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti 99,90 TL

Boyama Kitabı 4,95 TL

Karma Hikaye Kitapları 3,50 TL

Noktaları Birleştir Kitapları 4,95 TL

Kumaş Oyuncak Kutusu 27,50 TL

Şekiller Puzzle Oyunu 14,90 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İÇİN TIKLAYINIZ