BİM 24 Eylül aktüel gamer ürünleri: Oyuncu kulaklığı, oyuncu masası, gaming mouse, mobil oyun kolu

BİM aktüel 24 Eylül kataloğu şimdiden büyük ilgi toplamış durumda. BİM mağazalarında satılan ürünler normal fiyatına kıyasla çok uyguna satılırken aynı zamanda da taksit seçeneği de bulunuyor. BİM aktüel gamer ürünleri: Oyuncu kulaklığı, oyuncu masası, gaming mouse, mobil oyun kolu ve daha fazlası 24 Eylül BİM aktüel gamer ürünlerinde.

24 EYLÜL BİM OYUNCU EKİPMANLARI



HP OMEN 800 OYUNCU KULAKLIĞI

Normal fiyatı 600,00 TL olan Hp Omen 800 Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 24 Eylül tarihinde BİM'de 379,00 TL'ye satılacak. HP Omen 800, 53mm boyutunda güçlü sürücüler, ayarlanabilir konforlu kafa bandı, gizlenebilir esnek mikrofon, örgülü kablosu, 2 yıl garantili ve peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ile 24 Eylül'de geliyor.

HP OMEN OYUNCU SIRT ÇANTASI

Laptopunuzu rahatça koyabileceğiniz 17,3" boyutunda HP Omen Oyuncu Sırt Çantası ile tabletiniz ve 43,94 cm'ye (17,3") kadar diyagonal oyun dizüstü bilgisayarınız için ayrı bölmelerle taktik düzen arayışınıza son verin. Oyun bilgisayarları ile uyumlu iç dolu malzemesiyle ve dış yüzeyi ile ekipmanlarınızı korur. Ayarlanabilir destekli omuz askıları, dolgulu arka panel ve göğüs bağlantısı bulunmaktadır. HP Omen Oyuncu Sırt Çantası'nın fiyatı ise 279,00 TL

HP OMEN MOUSE PAD

Kaydırmaz kauçuk taban ve oyun faresinin optik sensörü için optimize edilmiş pürüzsüz kumaş yüzeyi ile far hareketlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak 4 mm kalınlığındaki HP Omen mouse pad ile daha rahat bir mouse kontrolü yaşayın HP Omen Mouse Pad'in fiyatı 79,90 TL

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KABLOSUZ RGB OYUNCU MOUSE

12000 DPI'a kadar destekleyen hassasiyet ile ve kablo derdi olmadan rahatça oyunlarınızı oynayın. 2.4 GHZ micro USB desteği olan Kablosuz RGB Oyuncu Mouse'u 149,00 TL

RGB BÜYÜK BOY OYUNCU MOUSE PAD

POLOSMART'ın 11 farklı RGB ışık seçeneği sunduğu 30x70cm boyutunda olan Mouse Pad ile şık bir görünüm sağlayın. Micro USB girişi ve ultra esnek tasarımı ile POLOSMART RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad'in fiyatı 79,90 TL

OYUNCU NOTEBOOK SOĞUTUCU

Laptoplarınızı ısınmaya karşı korumak için ideal bir ürün. Dört adet sessiz çalışan fan düzeni ile dizüstü bilgisayarlarınız artık ısınmayacak. Oyuncu Laptop Soğutucusu'nun fiyatı ise 99,00 TL

PROFESYONEL OYUNCU - ÇALIŞMA MASASI

Profesyonel oyuncu – çalışma masası ile daha rahat bi masaüstü keyfi yaşayın. Siyah ve kırmızı renkli olan oyuncu masasında kulaklığınızı tutacak bir kulaklık tutacağı, bardak tutacağı ve kablo kanalı bulunuyor. Yükseliği 77cm, uzunluğu 115cm boyutundaki Proware gamer masasının fiyatı 449,00 TL

POLOSMART OYUNCU KULAKLIĞI

RGB led ambiyans ışığı, konforlu kafa bandı, deep bass sistemi, dış ses izolasyonu, konforlu yastığı, hareketli mikrofonu ve 7.1 sanal ses özellikleriyle POLOSMART Phoenix'in fiyatı 149,00 TL

PS4 JOYSTICK

POLOSMART PS4 joystick ile oyun deneyiminizi arttırın. Kablosuz PS4 joystick'te ekstra kısa tepkime süresi ve uzun batarya ömrü bulunmaktadır. Kablosuz PS4 Joystick'in fiyatı 159,00 TL

FANLI MOBİL OYUN KOLU

POLOSMART'ın fanlı mobil oyun kolu sayesinde mobil oyunlarınızı ısınma derdiniz olmadan rahatça oynayın. 1800 mAh batarya ömrü iki adet fiziksel tuşu ve soğutma fanı bulunan POLOSMART fanlı mobil oyun kolu sadece 49,90 TL

MOBİL OYUN KOLU

Dört adet fiziksel tuşu bulunan POLOSMART mobil oyun kolu ile oyunlarınızı rahatça oynayın. POLOSMART mobil oyun kolunun fiyatı ise 24,90 TL

24 EYLÜL BİM GAMER HAFTASI: BİM'DE SATILAN GAMER ÜRÜNLER NELER?

HP OMEN 800 Oyuncu Kulaklığı – 379,00 TL

HP OMEN Oyuncu Sırt Çantası – 79,90 TL

HP OMEN Oyuncu Mouse Pad – 79,90 TL

Kablosuz RGB Oyuncu Mouse – 149,00 TL

RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad – 79,90 TL

Oyuncu Notebook Soğutucu – 99,90 TL

Profesyonel Oyuncu – Çalışma Masası – 449,00 TL

Polosmart Oyuncu Kulaklığı – 149,00 TL

PS4 Joystick – 159,00 TL

PS4 Joystick – 69,90 TL

Fanlı Mobil Oyun Kolu – 49,90 TL

Mobil Oyun Kolu – 24,90 TL

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