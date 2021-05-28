BİM 1 Haziran 2021 aktüel kataloğu! 1 Haziran Salı BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel! 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacak BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 31 Mayıs 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 1 Haziran 2021 aktüel kataloğu! 1 Haziran Salı BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel! BİM 31 Mayıs 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 1 Haziran 2021 aktüel kataloğu! 1 Haziran Salı BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık 69,90 TL
Casilli Dantel Sabahlık 39,90 TL
Casilli Dantel Üstlü Saten Şortlu Takım 39,90 TL
Misss Coco Saten Şortlu Takım ve Sabahlık Seti 3'lü 79,90 TL
Casilli Dantel Detaylı Saten Gecelik 42,90 TL
Casilli İp Askılı Saten Tüllü Şort Takımı 42,90 TL
Casilli Puantiyeli Gecelik 29,90 TL
Casilli Puantiyeli Slip 7,90 TL
Casilli Tül Sütyen Takımı 2'li 29,90 TL
Comfort Family Gelin Çorabı 9,90 TL
Tüylü Led Abajur 49,90 TL
Naturalove Mesaj Çubukları 4,90 TL
Dantel Portföy Çanta 14,90 TL
Bride To Be Saten Kuşak 9,90 TL
Naturalove Bride Taçı 14,90 TL
Naturalove Gelin Saç Aksesuarı 12,90 TL
Naturalove Taraklı Yan Toka 9,90 TL
Naturalove Taraklı Mini Toka 8,90 TL
Naturalove Nedime Bilekliği 4,90 TL
Rebul Bardak Mum 14,90 TL
Tırnak Sticker 3,90 TL
Savon De Royal Katı Sabun 100 gr 5,90 TL
Angie Simli Vücut Spreyi 150 ml 13,90 TL
Golden Rose Oje 5,90 TL
Golden Rose Allık 16,90 TL
Golden Rose Likit Ruj 12,90 TL
Golden Rose Maskara 16,90 TL
Bingo Toz Deterjan Renkli Beyaz 3 Kg 16,90 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 26,90 TL
Blenior Roll-On Ağda 100 ml 7,90 TL
Blenior Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti 29,90 TL
Blenior Ağda Bezi 10 Metre 6,90 TL
Blenior Kalem Ağda 4 ml 13,90 TL
Remove Tüy Dökücü Krem 100 ml 8,90 TL
Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 7,90 TL
Deep Fresh Islak Havlu 90'lı 4,50 TL
4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 29,90 TL
Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 9,90 TL
Sırt Banyo Kesesi 9,90 TL
Molped Hijyenik Ultra Ped Normal 34'lü 16,90 TL
Molped Ped Günlük 30'lu 16,90 TL
Molped Hijyenik Ultra Ped Gece 24'lü 8,90 TL
Parex Kesme Bıçaklı Streç Film 100 Metre 15,90 TL
Dolphin Yanmaz Fırın Torbası 8'li 3,50 TL
Fresh Up Kilitli Poşet 15'li 4,90 TL
Körüklü Pipet 50'li 4,50 TL
Protex Meyve Kokulu Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 15'li 6,90 TL
Protex Dayanıklı Jumbo Boy Çöp Torbası 10'lu 9,90 TL
Karton Bardak 5'li 1,50 TL