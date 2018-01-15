Bilsem sınavı soru örnekleri incele! 2018 Bilsem sonuçları ne zaman açıklanır MEB son dakika!

Bilsem sınav soruları merak ediliyor. Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bilim ve Sanat Merkezleri sınavları için heyecan devam ediyor. 6 Ocak Cumartesi -4 Mart Pazar tarihleri arasında Türkiye çapında birçok merkezde BİLSEM sınavları gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava girecek olan adaylar, sınav sorularının nasıl olduğunu merak ediyorlar. Bilsem sınavı örnek sorulara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Sonuçlar 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında birçok merkezde gerçekleştirilen BİLSEM sınavları, 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

12-16 Mart tarihinde ise grup tarama sonuçlarına itiraz gerçekleşecek.

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