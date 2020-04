Bill Withers kimdir? Bill Withers nereli, neden öldü? Bill Withers kimdir? Soul müziğin ünlü ismi Withers, aynı zamanda smooth soul, R&B, blues tarzda da şarkılar seslendiriyordu. Ünlü müzisyen 1938 yılında ABD, West Virginia'da doğdu. 'Ain't No Sunshine', 'Lovely Day' ve 'Use Me' şarkılarıyla 1970'li yıllarda adından söz ettirdi. Peki, Bill Withers kaç yaşında? Bill Withers hayatı...

Bill Withers neden öldü? Sanatçının hayatını anlatan 2009 yapımı Still Bill belgeseli bulunuyor. Ayrıca Bill Withers 1971 - 1987 yılları arasında birçok kez farklı dallarda Grammy Ödülüne layık görüldü. 1972 yılında da NAACP Image Ödülleri'nde Yılın Erkek Sanatçısı seçildi. Ünlü şarkıcı 30 Mart 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Bill Withers hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

BİLL WİTHERS KİMDİR?

Ünlü sanatçı William Harrison "Bill" Withers, Jr. 4 Temmuz 1938 tarihinde Slab Fork, West Virginia, ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen olarak tanınadı. Kariyerini 1970-1985 yılları arasında devam ettiren Withers'ın en popüler şarkıları "Lean on Me", "Ain't No Sunshine", "Use Me", "Just the Two of Us", "Lovely Day" ve "Grandma's Hands"dir. Sanatçının hayatını anlatan 2009 yapımı Still Bill adlı belgesel filmi bulunuyor.

Withers, 1971 yılında "Ain't No Sunshine" şarkısıyla En İyi Rhythm & Blues Şarkısı dalında Grammy Ödülü kazandı, yine aynı şarkıyla 1972 yılında En İyi Yeni Sanatçı dalında aday gösterilse de ödül sahibi olamadı. 1981 yılında "Just the Two of Us" parçasıyla yine En İyi Rhythm & Blues Şarkısı dalında Grammy Ödülüne layık görüldü.1982 yılında "Just the Two of Us" şarkısıyla Yılın Şarkısı ve Yılın Kaydı dallarında Grammy Ödüllerine aday gösterildi fakat kazanamadı. Ardından 1987 yılında "Lean On Me" şarkısıyla En İyi Rhythm & Blues Şarkısı dalında yeninden Grammy Ödülü aldı. 1972 tarihinde NAACP Image Ödülleri Yılın Erkek Şarkıcısı seçildi.

Bill Withers, 30 Mart 2020 tarihinde kalp hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.