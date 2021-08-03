Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı
Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile resmi olarak boşandı. 130 milyar dolarlık serveti olan çift, toplam parayı eşit şekilde paylaştı. Melinda Gates, boşandığı Gates'in soyadını da kullanmaya devam edecek.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye başvurdu. 130 milyar dolarlık servetlerinden dolayı boşanma haberler dünya basınında geniş yankı uyandıran çift, boşanarak servet konusunda da anlaştı.
SERVET EŞİT ŞEKİLDE BÖLÜNDÜ
130 milyar doların eşit bir şekilde paylaşılmasına karar veren çift, özel bir anlaşma imzaladı. Mal paylaşımının detayları paylaşılmazken, ABD basını Bill ve Melinda Gates'in 65'er milyar dolarla eşit pay aldığını öne sürdü.
SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK
Evliliği resmi olarak biten Melinda Gates'in soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.