Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile resmi olarak boşandı. 130 milyar dolarlık serveti olan çift, toplam parayı eşit şekilde paylaştı. Melinda Gates, boşandığı Gates'in soyadını da kullanmaya devam edecek.