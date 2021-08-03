Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı

Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile resmi olarak boşandı. 130 milyar dolarlık serveti olan çift, toplam parayı eşit şekilde paylaştı. Melinda Gates, boşandığı Gates'in soyadını da kullanmaya devam edecek.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye başvurdu. 130 milyar dolarlık servetlerinden dolayı boşanma haberler dünya basınında geniş yankı uyandıran çift, boşanarak servet konusunda da anlaştı.

SERVET EŞİT ŞEKİLDE BÖLÜNDÜ

130 milyar doların eşit bir şekilde paylaşılmasına karar veren çift, özel bir anlaşma imzaladı. Mal paylaşımının detayları paylaşılmazken, ABD basını Bill ve Melinda Gates'in 65'er milyar dolarla eşit pay aldığını öne sürdü.

Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı

SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Evliliği resmi olarak biten Melinda Gates'in soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:51:12. #1.16#

title