Bill Gates'ten sonra şimdi de Jeff Bezos'tan tüyler ürperten sözler: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Dünyanın en zengin iş insanlarının geleceğe dair sözleri dünya kamuoyunda gündem yaratmaya devam ediyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in korona salgını ve aşıyla ilgili söylemlerinin ardından bu kez de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan çarpıcı sözler geldi. Bezos, yakın bir gelecekte insanların uzayda doğacağını iddia etti.

"DÜNYA'YI ZİYARET EDECEKLER"

Harvard Business Review baş editörü Adi Ignatius'un ev sahipliğinde DC'deki 2021 Ignatius Forumu'nun bir parçası olarak Washington Katedrali'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Bezos, "İnsanların uzayda doğmaya başlayacağını söyleyen Bezos, "Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler" dedi.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden biridir.

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