Bill Gates: Steve Jobs Bazen Tam Bir 'Pislik' Olabiliyordu

Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, CNN'de yayınlanacak olan bir bant röportajında liderlik hakkında konuştu. Röportajda Gates, rakibi Steve Jobs'un liderlik yeteneklerinden bahsetti ama aynı zamanda kendisinin bazen tam bir 'pislik' olduğunu da belirtmeden geçmedi.

Gates, Jobs hakkında "Onun yetenekleri keşfetme ve onları motive etme kabiliyeti eşsizdi. Tasarımları 'Bak bu iyi, bu ise değil' şeklinde net bir şekilde değerlendirirdi. Onun bu katı politikası da beraberinde inanılmaz pozitif şeyler getirdi" ifadelerini kullandı.

Gates'in Bloomberg'e verdiği bir demeçte söylediğine göre Jobs, yok olma yolunda olan Apple şirketini 1997 yılında geri döndükten sonra 'büyülü' bir şekilde neredeyse kendi başına bu yoldan döndürmüştü. Jobs'un Apple'a geri dönüşü şirketi iMac G3, iMac G4, iPod, iPhone ve iPad gibi başarıları elde etmeye yöneltti. Bu ürünler bildiğiniz gibi 1997-2010 yılları arasında piyasaya sürüldü. iPhone ürünü de şirketin en büyük başarısı oldu.