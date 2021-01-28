Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım
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Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım

28.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:00

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgının yaratılmasında parmağı olduğu ve aşıyla insanlara mikroçip takılacağı yönündeki komplo teorilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşmış durumda.

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüs pek çok komplo teorisinin de ortaya çıkmasına neden olmuş durumda. O komplo teorilerinden en dikkat çekeni ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile ilgili.

"SALGINDA BILL GATES'İN PARMAĞI OLABİLİR"

Geçtiğimiz dönemde eski ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı tarafından da dile getirilen komplo teorisine göre koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabilir.

"Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık" ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

GATES İDDİALAR KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Uluslararası haber ajansı Reuters'a röportaj veren Gates, hakkındaki komplo teorilerine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalarda bu iddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

HER 100 KİŞİDEN 44'Ü GATES İDDİALARINA İNANIYOR

Geçtiğimiz aylarda Yahoo News için YouGov tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren 1.640 yetişkinin katıldığı ankete göre, her 100 kişiden 44'ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor.

Aynı habere göre bu iddiaların doğru olduğuna inanıyor musunuz sorusuna cevap veren Cumhuriyetçilerin %26'sı inanmadığını söylerken, %30'u da emin olmadıklarını söylüyor.

Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım
Haber Yorumları (3)
AMANVERMEZZZ: YENİ ROCKEFELLER, HERHALDE AÇIKLAYACAK DEĞİLDİ TABİİ Kİ İNKAR EDECEK
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ASAF: İnsan yapımı olan bir virüs dsö uyuyor yada oda işin içinde inşallah ortaya çıkar
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TİRİDİNE BANDIM: ulan adamın virüs yapıp yayacağı yıllar önce belliydi kurduğu windows işletim sistemine bile virüs sokmuşluğu var ehuehueheue
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