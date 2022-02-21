Bill Gates'in bahsettiği yeni salgının çiçek virüsü kaynaklı olabileceği iddia edildi

2015 yılında dünyanın koronavirüs benzeri bir salgın ile karşı karşıya kalacağını söyleyen ve bu öngörüsü doğru çıkan Bill Gates, şimdi de koronavirüs sonrası dünyanın karşılaşacağı yeni virüs tehdidine dikkat çekti.

POTANSİYEL YENİ BİR PANDEMİ

CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Microsoft'un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak anılan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi. Dünyayı sarsan bu açıklama sonrası herkes yeni salgının nasıl bir virüsten kaynaklanabileceğini araştırmaya başladı.

BİL GATES İKİ AY ÖNCE İSMİNİ PAYLAŞMIŞTI

Bazı uzmanlar Bil Gates'in sözünü ettiği ölümcül virüsün çiçek virüsü olduğunu iddia ediyor. Çünkü Bill Gates bundan iki ay önce verdiği bir özel röportajda bu hastalığın ismini açıklamıştı. Gates, yaptığı açıklamada dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

YILLAR ÖNCE CİDDİ SORUNLARA YOL AÇMIŞTI

Bill Gates'in hisselerini devrettiği Gates Vakfı'nın son aylarda çiçek aşısı için ciddi yatırımlar yaptığına dikkat çekiliyor. çiçek hastalığı yıllar önce dünya üzerinde ciddi sorunlara yol açmış ve yapılan aşılama sonrası dünya üzerinden kaybolmuş bir hastalıktı. Bazı sağlık kuruluşlarının çocuklarda okul çağında yapılan ve kolda iz bırakan çiçek aşısına alternatif MRNA çiçek aşısı üretmeye başladıkları iddia ediliyor.