Bilişim Akademisinde siber güvenlik ve internetin geleceği anlatıldı

19.08.2019 14:45

Eğitim çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmenliğinde muhabir olarak görev yapan Oğuzhan Çal, katılımcılara sosyal medya ve internet gazeteciliği üzerine bilgi paylaşımında bulunurken, Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci siber güvenliğin ilginç ve gizemli dünyasını tanıttı.

Derste internetin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Oğuzhan Çal, yeni medyanın geleneksel medyaya entegrasyon sürecinde yolun başında olunduğunu söyledi.

Oğuzhan Çal, Web 3.0 sürecini örneklerle anlatarak bu sürecin haberciliğe ne gibi etkileri olabileceği üzerinde durdu.

İnternet gazeteciliği ve haber yazımı hakkında da bilgi veren Çal, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Dersin sonunda Anadolu Ajansında yaşadığı deneyimleri paylaşan Çal, gençlerin sorularını yanıtladı.

SİBER GÜVENLİĞİN GİZEMLİ DÜNYASINDA GEZİNTİ

Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci, katılımcılara siber güvenliğin ilginç ve gizemli dünyasını tanıttı.

Derste siber korsanların zihin yapıları ve motivasyonlarından, zararlı yazılım türlerine, sızma testi aşamalarından siber güvenlik sektörel alanlarına kadar kapsamlı bilgilendirmede bulundu. Değirmenci, kendi saha deneyiminden elde ettiği gözlemleri de katılımcılarla paylaştı.

ZEREN: GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ

Trend Micro Ankara Bölge Müdürü Serbülend Zeren ise, akademinin önemine vurgu yaparak, "Dünya genelinde yaptığımız araştırmalara baktığımızda siber saldırıların giderek daha fazla cesur olmaya başladığını görüyoruz. Artık üst düzey teknolojik uzmanlık yerine açık kaynak istihbaratı ve sosyal mühendislik kullanılıyor. Siber suçlular belirledikleri hedeflerin alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, elde ettikleri verileri işleyerek saldırılarını gerçekleştiriyor. Bu yüzden de güvenlik ihtiyaçları şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. Burada asıl önemli olan şirketlerin hangi risklerle karşı karşıya olduğunu tespit etmesi ve güvenlik stratejilerini ona uygun olarak oluşturması. Çünkü online olarak çalışılıyorsa her zaman bir siber saldırı riski vardır" dedi.

"Bu yüzden de siber güvenliğin önemi her gün daha da artıyor" diyen Zeren, "Ancak dünya genelinde teknoloji alanında bir istihdam açığı var. Bu açık, konu özellikle siber güvenlik olduğunda, daha da büyüyor. 2019 yılı başında ortaklaşa eğitim programlarına ve sosyal sorumluluk projelerine katılarak sektöre bu alanda çalışacak yeni yüzler kazandırmayı amaçlamıştık. Bu hedefle çıktığımız yolda UMED ile işbirliği yaparak düzenlediğimiz "Bilişim Akademisi" ile teknoloji alanında kendilerine birgelecek kurmak isteyen gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir fırsat yaratmak istedik" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler