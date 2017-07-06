Bilişim 500 Ödülleri Sahipleri ile Buluşuyor

Bilişim 500 araştırması, şirketlerin kendi performanslarını, potansiyellerini ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyorken aynı zamanda kurumsal şirketlerin satın alma kararlarında da belirleyici rol oynuyor. Sektörün en önemli veri kaynağı kabul edilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçları, 12 Temmuz 2017 tarihinde CVK Park Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Bu yıl 18. kez düzenlenecek olan törende açılış konuşmasını BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe gerçekleştirecek ve PLUS yeniliğini anlatacak. BThaber A.Ş. tarafından, M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi iş birliği ile hazırlanan ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırma sonuçları ile kategorisinde birinci firmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın katılımlarıyla sahiplerini bulacak.

BTHABER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2016 araştırmasında 6 "Ana Kategori", 44 "Alt Kategori, 5 "Özel Kategori" ve 3 "PLUS Kategori" ödülleri sahipleriyle buluşurken bunun yanı sıra en büyük ilk 5 İletişim Teknolojileri ile en büyük ilk 5 Bilgi Teknolojileri şirketleri ödül alacak. Törende alanlarında başarılı olan toplam 68 adet firmaya birincilik ödülleri takdim edilecek. Ayrıca son yıllarda gelenekselleşmiş olan BThaber Özel Ödülleri takdim edilirken, sektöre 35 yıl ve üzerinde katkı sağlamış olan duayenlere de plaketleri teslim edilecek.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ İŞ DÜNYASINDA KÖK SALIYOR

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe: ''Bilgi teknolojileri ve içiçe olduğu iletişim, artık kökleri güçlü, gövdesi her geçen gün büyüyen meyveleri ile insanlarımızın daha iyi yaşama imkanı sağlayan teknolojiler üreterek ülke ekonomisine yaptığı katkılarla en gözde sektör olma yolunda ilerlemektedir." dedi.

"Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor" mottosuyla yola çıkan araştırma, sektör hakkında bilgi ve verileri, sektörün gelişimini ve beklentileri görmek, şirketlerin sektördeki duruş ve sıralamalarını ortaya koymak adına önemli bir işlev görüyor. Her yıl bilişim pazarının gelişimi, eğilimleri ve beklentilerini ortaya koyan araştırma, yayın ve töreni ile özellikle kurumsal şirketlerin satın alma kararlarında belirleyici rol oynuyor.