Bilim ve sanat merkezi öğrencileri uzaktan kontrollü minyatür sera tasarladı

Jeotermal sera tesislerinin arttığı Kırşehir'de bilim ve sanat merkezi öğrencileri Mertcan Bektaş ile Önder Mermer, cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebilen ve her mevsim ürün yetiştirmeye imkan sağlayan minyatür sera tasarladı.

Jeotermal sera tesislerinin arttığı Kırşehir'de bilim ve sanat merkezi öğrencileri Mertcan Bektaş ile Önder Mermer, cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebilen ve her mevsim ürün yetiştirmeye imkan sağlayan minyatür sera tasarladı.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Mertcan ve Önder, Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi" kapsamında düzenlediği "Zekathon" yarışmasına akıllı sera projesiyle katılarak jüri özel ödülü aldı.

Danışman öğretmenleri Nuri Şensoy'un da katkılarıyla nem oranı, havalandırma, ısı, ışık ve diğer ögeleri uzatan kontrol edilebilen minyatür sera sistemi geliştiren öğrenciler, marul üreterek başarılı sonuç elde etti.

Projelerini AA muhabirine anlatan öğrencilerden Önder Mermer, sistemde yağmur sularının da depolanıp geri dönüşümde kullanıldığını belirtti.

Mermer, "Uzaktan kontrol edilebilen sistemde ortam nemine göre havalandırma çalışıyor. Işık ihtiyacı olduğu anda ışık sistemi devreye giriyor. Ayrıca GSM modülü ekledik ve bu sayede yüzlerce kilometre uzaktan bu sistemi kontrol edebiliyoruz. Örneğin marul ektiğimizde bu ürünün yetişme ortamını serada ayarlayabiliyoruz." dedi.

Diğer öğrenci Mertcan Bektaş da uzun süren araştırma ve uğraş sonucu serayı tasarladıklarını ifade etti.

Kırşehir'de yaygınlaşmaya başlayan seracılığa katkı yapmayı da amaçladıklarını vurgulayan Bektaş, "Projemiz tamamen otomasyon üzerine kurulu ve üretimi artırmaya yönelik. Proje sayesinde ülkemizin her yerinde seracılık yaparak besinlerimizi daha kısa sürede yetiştirebiliriz." diye konuştu.

Her bitkinin yetiştirilme şartlarının farklı olduğunu, geliştirdikleri sistemin bunun ortadan kalkmasına katkı sunacağını belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Kontrol bizim elimizde olduğu için istediğimiz ürünü ekip dikebiliriz. Normalde bir bitkinin topraktan çıkması için ısıya ihtiyacı vardır. Bunun için toprak ısıtma sistemini oluşturduk. Topraktan çıktıktan sonra fotosentez yapması için de ışığa ihtiyaç var. Bunun için de otomatik devreye giren ışığı sisteme ekledik. Nem döngüsü ve bitkinin çürümemesi için de havalandırma yaparak sera dengesini sağladık. Bu olayı sürekli hale getirip daha hızlı ürün elde edebileceğimiz için bu sistem sayesinde ekonomiye katkı da sunulmuş olacak."

Jeotermal ve tarım alanlarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite olduğu ilde merkez, Çiçekdağı ilçesi ve Karakurt köyünde jeotermal seralarda başta domates ve salatalık olmak üzere farklı sebzeler üretiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş