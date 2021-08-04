Bilim Toplantısı ne zaman? 2021 Bilim Toplantısı ne zaman toplanacak?
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Bilim Toplantısı ne zaman? 2021 Bilim Toplantısı ne zaman toplanacak?

Bilim Toplantısı ne zaman? 2021 Bilim Toplantısı ne zaman toplanacak?
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Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, pandemide ve aşılamada son durumu değerlendirmek için bir araya geliyor. Son olarak 28 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda hastanede yatan hastaların büyük bölümünün aşılarını tamamlamamış kişilerden oluştuğu belirtilmişti. Peki, Bilim Toplantısı ne zaman? 2021 Bilim Toplantısı ne zaman toplanacak?

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu milyonlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış meydana gelirken, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınacak kararlara gözler çevrildi. Peki, Bilim Toplantısı ne zaman? 2021 Bilim Toplantısı ne zaman toplanacak? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, önceki değerlendirmesini 28 Temmuz'da yapmıştı. Yeni toplantının tarihi konusunda kesin bir açıklama yok ancak genellikle çarşamba ya da perşembe günü kurul bir araya geliyor. Bu nedenle toplantının 4 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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