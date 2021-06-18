BİLİM TIRI 10 AY BOYUNCA BALIKESİR'DE HİZMET VERECEK

BALIKESİR'de 10 ay boyunca, 10 ilçede hizmet verecek olan mobil robotik kodlama, bilim ve kültür tırı, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesine ulaştı.

BALIKESİR'de 10 ay boyunca, 10 ilçede hizmet verecek olan mobil robotik kodlama, bilim ve kültür tırı, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesine ulaştı. 8-15 yaş arasındaki çocuklar, bilim tırında keyifli saatler geçirirken; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım hakkında bilgi sahibi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Robotik Kodlama, bilim ve kültür tırının tanıtım töreni Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen projeyle; 10 ay boyunca, 10 ilçede belirlenen kırsal mahallelerde uygulanacak. Proje kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere çeşitli eğitimler veriliyor.

Çocukların bilime olan ilgilerinin artırılması hedeflenen proje de, ayrıca geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları ve ağın gelişen ihtiyaçlarına cevap veren ve yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda Karesi İlçesi kırsal Kocaavşar Mahallesi İlk ve Orta Okulunda gerçekleştirilen proje tanıtım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Balıkesir Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Hakan Tur ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, okul bahçesine konuşlandırılan tırda fen bilimlerinden matematiğe, fizikten kimyaya birçok alanda deneyler yaparak eğlenceli saatler geçirdi. Ayrıca öğrenciler için, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından hazırlanan eğitim parkurunda yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

ŞEHRİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK

Projenin 10 ay boyunca süreceğini söyleyen Balıkesir Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Hakan Tur, projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Projenin 2023 eğitim vizyonun Balıkesir'deki somut örneklerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık ise 'Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın himayelerinde başlatılmış olan 'Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin en büyük ayaklarından bir tanesini tasarım ve beceri atölyeleri oluşturmakta. Bu kapsamda, Genç İşadamları Derneği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin bizlerle birlikte bu projede yer alması şehrimize büyük fayda sağlayacaktır' dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI

Projenin amacının fırsat eşitliği sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ise, 'Projeyle, öğrencilerimizin okuyarak kazandıkları teorik bilgileri yaşayarak öğrenmeleri ve pekiştirmelerini sağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı