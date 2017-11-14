Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik'in Acı Günü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in ağabeyi Şaban Çelik (78), dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in ağabeyi Şaban Çelik (78), dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle tedavisi devam eden Çelik, dün akşam saatlerinde evinde vefat etti.
Çelik'in cenazesi, Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan Mahallesi'ndeki evinin önünde mahalle halkından helallik alındıktan sonra camiye getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Çelik'in yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, bakanlık yetkilileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.