Bilim Kurulu yazılı açıklama! Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar! Yeni yasaklar neler?

Bilim Kurulu son dakika! 3 Mart Bilim Kurulu kararları! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün toplanan Bilim Kurulu açıklamaları! Bilim Kurulu yazılı açıklama! Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar! Bilim Kurulu son dakika! 3 Mart Bilim Kurulu kararları! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır.

YENİ YASAKLAR NELER?

Bugünkü Bilim Kurulu toplantımızın gündemi kontrollü normalleşme süreciydi. Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz.

BİLİM KURULU YAZILI AÇIKLAMA