Bilim Kurulu üyesinden, "Sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun" çağrısı
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Bilim Kurulu üyesinden, "Sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun" çağrısı

Bilim Kurulu üyesinden, 'Sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal hayatın, insanlarla bir arada bulunabilmenin uyulması gereken kuralları vardır, şu anda aşı olmak bu kuralların en önemlisi haline geldi. Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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