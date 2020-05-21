Bilim Kurulu Üyesinden Önemli AVM Uyarısı
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Bilim Kurulu Üyesinden Önemli AVM Uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hava akımı oluşturan tüm cihazlar hastalığı bulaştırabilir dedi.

Bilim Kurulu Üyesinden Önemli AVM Uyarısı
21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:48

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hava akımı oluşturan tüm cihazlar hastalığı bulaştırabilir dedi. İşte Bilim Kurulu Üyesi tarafından yapılan açıklama.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den Havalandırma Açıklaması

AVM'lerin açılmasının ardından bazı AVM'lerde kuyruklar oluştu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdelerinin çalıştırılmasını yasaklandı ancak Türkiye'de pek çok AVM bulunuyor. Havalandırma perdeleri risk teşkil ediyor.

Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya yaptığı açıklamada konu hakkında şu cümlelere yer verdi:

"Çin'de yapılan bir çalışma var. Bir lokantada klimanın önünde oturan Covid-19 pozitifli bir hastanın bütün damlacığı diğer masalara dağıldı. Yani hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar hastalığı bulaştırabilir. Klimalar da AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir. AVM girişlerindeki klimaların çalıştırılmaması aslında uygun olabilir. Bununla ilgili zaten bazı kararlar alınmıştı, bir rehber oluşturulmuştu.

Kalabalıklardan uzak durmamız lazım. Yani kalabalık oluşturmamamız lazım. Mesela alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluşturup saatlerce gezmememiz lazım. Eğer bir ihtiyacımız varsa noktasal olarak ihtiyacımızı giderip daha sonra buraları terk etmemiz gerekiyor. Yani kalabalık oluşturmamak bu yeni normalin en önemli kurallarından bir tanesi."

Ne Zamana Kadar Maske Takacağız?

Yamanel açıklamasında "Yeni normalin de 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyene uymak. Yani biz bunu aşı bulunana kadar, global bir bağışıklık tespit edilene kadar ya da etkin bir ilaç bulunana kadar devam ettirmemiz gerekiyor. En iyi ihtimal 2021'in başına kadar maske takacağız." dedi.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı "20 Mayıs"

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı.

VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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