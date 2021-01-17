Bilim Kurulu üyesinden koronavirüslü dondurma açıklaması: Dünyada gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi

Çin'de dondurma örneklerinde koronavirüse rastlanması üzerine binlerce ürüne el konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" dedi.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

"DÜNYADA BUGÜNE KADAR GIDA İLE GEÇİŞ GÖSTERİLMEDİ"

Konu dünya gündeminde yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa, virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" ifadelerine yer verdi.

"KORONAVİRÜS POZİTİF BİRİSİNEN BULAŞ OLMASI İLE İLGİLİ OLABİLİR"

Kara açıklamasının devamında, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi" dedi.