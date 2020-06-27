Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan İkinci Pik Uyarısı!
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Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan İkinci Pik Uyarısı!

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamasından dolayı vaka sayıları yükselişe geçti.

Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan İkinci Pik Uyarısı!
27.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:34

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamasından dolayı vaka sayıları yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, DHA muhabirine ikinci pik ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İkinci dalga yaşanacak mı? Detaylar haberimizde.

Koronavirüste Son Durum: İkinci Pik Yaşanacak mı?

Prof. Dr. Özkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nisan ayında pik yaşadık. İkinci bir pik tabii ki yaşayabiliriz. Şu anda yaklaşık bin 500'lü rakamlara geldik. Eğer bu rakam daha da ilerlerse, bulaşıcılık artarsa, ikinci bir pik yaşarız. Bize yakışmaz, biz bununla mücadele edebilecek bir toplumuz. Onun için biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Sosyal hayata ve iş hayatına başlandı. Bu süreçte kurallara uyarak, işlerimizi yürütebiliriz. Bunu toplumumuz biliyor, ancak davranışına yansıtırken zorlanıyor. Bunları yapabilmek için çevre düzenlemesi de gerekiyor. Örneğin, 'toplu taşımada mesafeye uyun' diyorlar. Çok kalabalık olarak ve mesafeye uyulamıyor. Mümkün olduğunca mesafeye uymaya çalışmak, arkamızı dönmek ve kişilerle yüz yüze gelmemek gerekiyor. Bu önlemlere uyarak, bunları aşmaya çalışmalıyız. Kontrollü sosyal hayatımızda artık bir süre böyle yaşayacağımızı düşünüyorum. Onun için alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkan, "Koruma önlemleri de maske, mesafe ve el hijyenidir. Maske için 52 ilde 'maske takma zorunluluğu' geldi. Bu durum hakikaten etkili oldu. Çevreme bakıyorum insanlar maske takıyor. Sıkıntı şu; burun ya da çenenin altında taşıma şeklinde oluyor. Bu maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Eğer doğru takmazsak, vaka sayılarımız artabilir, kronik hastalıklı kişilerde ölümler görebiliriz. Kontrollü sosyal yaşama alışmamız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Özkan, "Bizim için açık hava biraz daha güvenli. İnsanlarla daha mesafeli duruyoruz. Dolaylı olarak virüsle savaşımız biraz daha kolaylaştı. Önümüzdeki günlerde eğer aşı ve tam bir tedavi olmazsa ve virüs tamamen yok olmazsa, kış mevsimine de geleceğiz. Kış mevsimine de gireceğimiz için bizim bu tedbirleri tamamen yaşantımıza yansıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Pik Ne Demek?

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde ismini sıkça gördüğümüz pik kelimesi, zirveye ulaşmak, en üst sınır anlamına geliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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