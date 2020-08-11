Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarının endişe verici olduğunu belirterek, bazı vatandaşların dikkat etmeden bu süreci yaşadığını ifade etti. İkinci dalga uyarısı da yapan Özlü, "Vaka sayılarının daha da yükseğini göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayan vatandaşların dikkat etmeden bu süreci yaşadıklarını belirterek, "Bunun ikinci dalgası olacak. Vaka sayılarının daha da yükseğini göreceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BAYRAM SONRASI ARTIŞLAR OLACAK DEMİŞTİK, BUNLARI GÖRÜYORUZ"

Haber Global'deki programa konuk olan Tevfik Özlü, Kurban Bayramı sonrası vakalarda artış olacağı konusunda vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Şu an bayram tatilindeki vakaları görüyoruz" dedi.

"VAKA SAYILARI DAHA ARTACAK"

Vaka sayılarının tedirgin edici olduğunu ifade eden Özlü, "İlk dalga dediğimiz, bayrama gidenler büyükşehirlerden küçük şehirlere virüsü bulaştırdılar, onlar geri döndüklerinde onların bulaştırdığı kişilerden hastalar ortaya çıkacak. İkinci dalga dediğim de, 200 bin kişilik kasabalarda 1-2 milyon insan bulaş zinciri oluşturdu. Onlar da virüsü kendi çevrelerine yayacaklar, bulaşlar olacak. Endişe verici, böyle olmasını istemiyoruz ama maalesef bir yerde bu kontrolü tam sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların bu kritik süreci dikkat etmeden yaşadığını söyleyen Tevfik Özlü, "Bunun ikinci dalgası olacak. Vaka sayılarının daha da yükseğini göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü

"OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİYLE NET BİR CEVAP YOK"

Okulların açılış tarihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aramızdaki tartışmalarda bunu konuşuyoruz ama okullar konusu gri bir alan. Net bir cevabı yok. 'Evet' ya da hayır gibi bir cevap yok, 'okullar açılsın mı, açılmasın mı?' sorusuna 'Hayır' dediğiniz zaman 26 milyon insanın hayatından bir yılı çaldığınızı varsayın, 26 milyon yıl. Bunu çalmak kolay değil, eğitim kolay vazgeçilecek bir şey değil. Okullardaki risk diğer risklere benzemez. Düğünlerdeki bir araya gelmeler birkaç saatlik ama 26 milyon kişi günde 4-5 saat, haftanın 5 günü yıl boyu bir araya gelecekler. Risk çok büyük ama yönetilemeyeceği anlamına gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki bir karar verecek. Çocuklar okula gitmediği zaman yine risk var. Parka bahçelere, sokağa, marketlere, kafelere çıktığı zaman da bulaşma riskini taşıyorlar. Okula gitmeyince bütün riskler ortadan kalkmayacak, bunu da göz önüne almak gerekiyor."