Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın

08.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:34
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olunsa dahi virüsün alınıp başka insanlara taşınabileceğini vurgulayarak, aşıya bağlı rehavete kapılmamak gerektiğine dikkat çekti.

Pandemiye karşı mücadelede ilk kural olan maskeye toplumun büyük bölümü uyum sağlıyor. Ancak maskeyi doğru takmanın da önemli olduğunu belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Maskeyi doğru kullanın. Burnun altında olmasın. Maskeye sık sık dokunmayın. Dokunacağınız zaman elinizi yıkayın. Toplumda maske evet daha iyi uygulanıyor ama bakıyorum, eller çok sık maskenin üzerinde. El hijyenine daha az dikkat ediliyor. 'Maskemi taktım bana nasıl bulaştı' deniyor ama el hijyenini ihmal ediyorsanız bu kez temas yoluyla, bir yerlere dokunup maskeye ya da gözünüze, yüzünüze dokunduğunuzda geçiş olacaktır. Öncelikle buna dikkat edilmesi gerekir" dedi. 

AŞI OLUNSA DAHİ MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALLARINA DEVAM; TAŞIYICI OLUNABİLİRMaske, mesafe ve hijyen kurallarının aşı olunduğunda dahi devam etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olan kişinin virüsü tekrar alarak sağlıklı kişilere taşıyabileceğini kaydetti. Taşova, aşının rehavetine kapılmamak gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Aşı ile beraber tamamen hastalanmayı engellemiyoruz. Virüsü alabiliriz. Aşı, bizim bu virüsü semptomsuz tekrar geçirmemize ya da hafif semptomlu geçirmemize neden olabilir. Bir kısmında bunlar hiç olmayabilir. Bunun yanı sıra aşılı bile olsanız virüsü diğer insanlara taşıyabileceğimiz gerçeğini de unutmamak lazım. Aşıya bağlı rehavetin olmaması gerek. Nasıl ki hasta olan kişi başkasına bulaştırabiliyor, aynı şekilde aşı olan kişi de bu virüsü tekrar alabilir. Ama kendi bağşıklık sistemi bunu tanıdığı için savaşır. Savaşırken ya hiç bulgu vermez, ya da çok hafif bulgularla devam eder. Ama kuluçka dönemi, semptomun ilk dönemi gibi dönemlerde bulaştırıcı olacaktır. Vücudunda hiç antikor olmayan birine bunu bulaştırdığı zaman sonuç kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca bu virüs mutasyona uğruyor. Dolayısıyla ne ile karşılaştığımızı bilmiyoruz. Özellikle hastalıktan ya da aşıdan sonra tekrar enfekte olanların mutlaka mutasyon durumlarının incelenmesi gerektiğini yönünde Dünya Sağlık Örgütü'de uyarılarda bulunuyor."


Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 09:42:12. #1.14#
title