Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
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Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın, "Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır ile de ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır'daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" ifadelerini kullandı.

12.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:33

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın, 'sıcak virüsün etkisini kırıyor' iddiasının Diyarbakır'daki vaka artışlarıyla yalanlanmış olduğunu dile getirdi.

"DEMEK Kİ SICAK VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEMİYORMUŞ"

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, "Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır ile de ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır'daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının arttığını hatırlatan Akın, "Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı kentimizi örnek gösterdi
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın

"ANKARA'DA TEDBİRLER GEVŞEDİ, VAKALAR ARTTI"

Prof. Akın'ın ayrıca, Ankara'daki vaka artışının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Vaka sayısının, görselle edinilen algıyı tekzip ettiğini, belirten Akın, "Ankara'da tedbirler gevşedi ve hemen yükselme görülmeye başlandı. Kalabalığın yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde yükselme var. Çevre ilçeler ile merkezdeki kuzey ilçelerde o denli değil ama Ankara'da merkezde yükselme olduğunu görüyoruz" dedi.

"ASKER UĞURLAMA VE MODA'NIN SONUCUNU 10 GÜN SONRA GÖRÜRÜZ"

İstanbul'daki enfekte sayılarında ise azalma olduğunu söyleyen Akın, "Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul'da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda'nın sonucunu 10 gün sonra görürüz" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi

Güncel Manşet

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