Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, nargile kafelerin ne zaman açılacağıyla ilgili soruya "Nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

01.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:25

Koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme adımlarında kapsam dışı bırakılan nargile kafelerle ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü hayati uyarılarda bulundu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan, Aytaç Kurnaz'ın sunduğu 'Uzmanına Sorun' programının bu akşamki konuğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu. Özlü, bir izleyicinin, "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna yanıt verdi.

"NARGİLE DEĞİŞİMLİ KULLANILMASI AÇISINDAN RİSKLİ"

Nargilelerle ilgili bir dizi uyarılarda bulunana Özlü, "Nargile, pek çok kişinin değişimli olarak kullanması nedeniyle riskli. Her ne kadar temizleniyorsa da riskli. Bu sebeple bu tedbir alınmış olabilir. Çünkü nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz. Kovid-19 öncesinde de böyle çalışmalar var. Nargile çok sağlıklı bir enstrüman değil. Onu kullanırken sizden önce kimlerin kullandığını bilemiyorsunuz. Neler saçtığını, nasıl mikroorganizmaların biriktiğini görmeniz mümkün değil. Nargile kendisi de zaten sağlık açısından büyük bir risk. Şu dönemde belki onlar dikkate alınarak risk fazla görüldüğü için geciktirilmiş olabilir diye düşünüyorum ben." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var

Güncel Manşet

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