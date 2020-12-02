Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı

02.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:06

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, yeni koronavirüs kısıtlamaları sonrasında "AVM'ler hala açık ve kasalarda ciddi birikme var. AVM'ler ve adliyeler kapatılmalıdır" dedi. Okyay, ev toplantılarına da mutlaka son verilmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay; korkunç boyuta ulaşan korona vaka sayısı sonrası alınan yeni kısıtlamaları değerlendirdi.

Okyay; restoran, cafe vb. yerlerin kapatıldığı bugünlerde AVM'lerin hala açık olmasının salgının seyri açısından iyi olmadığını belirtti. "AVM'ler hala açık ve kasalarda ciddi bir birikme yaşanıyor. AVM'ler ve adliyeler kapatılmalıdır" diyen Okyay, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Profesör ayrıca, evlerde yapılan toplantıların da mutlaka sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay

AVM'LERE HES KODU İLE GİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir" ifadelerini kullanmıştı. HES kodu SMS ile sorgulanabildiği gibi, Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden de alınabiliyor.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı

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