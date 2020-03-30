Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
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İlhami Çelik, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi

Koronavirüs salgınının ne zaman biteceği konusunda açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Muhtemelen Mayıs ortası Haziran gibi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili açıklama yaptı. Salgının muhtemelen Mayıs ayı ortası ya da Haziran ayında biteceğini belirten Çelik, salgının henüz tepe noktaya ulaşmadığını ve önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu söyledi.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu hafta kritik diye düşünüyorum hatta önümüzdeki hafta. Çünkü iki haftalık kuluçka süresini göz önüne alırsanız bu özellikle yurt dışından gelenlerin bulaştırıcılığı diğer insanlarda çıkması ortalama kuluçka süresi 5.2 gün ama 11.5 güne kadar vakaların çoğu gözüküyor

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTANIN ÇOK KRİTİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Dolayısıyla önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Pik dönemine umarım erken girmeyiz. Bunu zamana yaymamız gerekiyor. Sağlık hizmetin yükünü artırmamak için o pikin daha geniş parabolik seyretmesi lazım, zamana yaymamız lazım bunu. Hızlı bir pik yüksek bir pik olursa altından kalkması zor olabilir.

TEDBİRLER NE KADAR UYGULANIYOR?

Ben de hastanede yönetici olduğum için söyleyeyim. Şu anda bir sıkıntımız yok, pandemiye göre hazırladık hastaneyi tamamen. Gelen her hastayı karşılama şansına sahibiz. Yoğun bakımlarımız ona göre hazır. Şu anda hiçbir sıkıntımız gözükmüyor. Kendi yöneticisi olduğum, başhekimi olduğum hastane için söyleyeyim, bir sıkıntı söz konusu değil, hiçbir açıdan sıkıntımız yok, hasta bakma açısından da bir sıkıntımız yok.

İKİ HAFTA NEDEN ÖNEMLİ?

Kuluçka süresi var, temaslılarda oluşması için geçen süre önemli. Şu anda Türkiye şu hali hazırdaki sıkıntıdan fazlasıyla baş edecek durumu yeterli diye görüyorum.

ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇLARIN ETKİSİ?

Onun için çok erken, sonuçları için çok erken, çünkü bu ilaçları bir iki ayın üzerinde 20-30 hastada görmek lazım, bunu diğer hastalarla kıyaslamanız gerekiyor. Sonucu görmek sanıyorum Mayıs başını bulur diye düşünüyorum bizim ülkemiz için çünkü daha yeni geldi. Geçen hafta aldık, onları vermeye başladık hastalarımıza, zaman ne getirecek bakacağız."

VİRÜS HAYATIMIZINDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Muhtemelen Mayıs ortası Haziran gibi düşünüyorum.

VİRÜSÜN İLERİDEKİ GÜNLERDE FARKLI BELİRTİLERİ OLABİLİR Mİ?

Konjonktivit dediğimiz 'kırmızı göz' o tür vakalar ortaya çıkmaya başladı.Gribi düşünün, kas eklem ağrıları yoğun bir şekilde. Mesela Çin'deki vakalarda aşırı kas eklem ağrıları gibi belirtiler daha az bildirilmişti bize ama şu anda bizim hastalarımızda görüyoruz. Kas eklem ağrılarının fazlı olduğu vakalar, influenza grip gibi şeklinde seyredenler var. Konjonktivit onlar var. Aşırı bir halsizlik. Semptom olarak ishalle seyreden vakalar var. Kalp tutulumu olabilir, bu hastalarda. Her hastada farklı seyretme olasılığı fazla."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi

Haberin Videosu:

Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi

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