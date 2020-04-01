Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan umut veren bir açıklama geldi. Önümüzdeki 4-5 günün çok önemli olduğunu belirten Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte ölü sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yaptığı son açıklamada, vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi.

"VAKA SAYISI PİK YAPMADAN İNİŞE GEÇEBİLİR"

Son bir haftada içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Kara, bu rakamların 3-4 gün daha izlemek gerektiğini ifade etti. Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara, "Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz" dedi.

"ARAŞTIRMALAR ARTTIKÇA YENİ BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, "Koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. Bizim için baz alınacak rakam ilk başta bu. Tabii vefat eden vatandaşların istatistiklerinin de aşağıya düşmesi birinci isteğimiz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Ateş Kara, önümüzdeki 4-5 günün çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur" dedi.

"EVDE KAL ÇAĞRISI İŞE YARIYOR"

Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kaydeden Kara, "Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu hafta sonuna kadar evde kal çağrılarına uyması. Bu çağrı bizim umut ışığımız, kimse bunu unutmasın." ifadelerini kullandı.