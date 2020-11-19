"Ev oturmaları bulaşmanın en sık görüldüğü noktalardır" diyen Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Tedbirler amacına ulaşmaz

Ülke genelinde alınan yeni koronavirüs tedbirlerini değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşların bireysel davranışlarıyla destekte bulunmasını istedi. Özlü, "Ülkemizde ev oturmaları bulaşmanın en sık görüldüğü noktalardır" diyerek vatandaşların evlerde toplanmaması yönünde çağırdı bulundu ve "Tedbirler amacına ulaşmaz" dedi.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları tedbirleri ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Cuma 20.00'den itibaren başlayacak olan tedbirlerle ilgili olarak değerlendirmeler yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

"BİREYSEL DAVRANIŞLARIMIZLA DESTEKLEMELİYİZ"

Özlü yürürlüğe girecek olan yeni kısıtlamaların amacına vurgu yaptı ve "Kalabalıklaşmayı, insan hareketliliğini, virüsle karşılaşmayı ve bulaşmayı azaltmak. Bu idari uygulamaları, bireysel davranışlarımızla desteklemeliyiz" dedi.

"ÜLKEMİZDE EV OTURMALARI BULAŞMANIN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ NOKTALARDIR"

Uyarılarına devam eden Özlü, "Ülkemizde ev oturmaları, bulaşmanın en sık görüldüğü noktalardır. Sokağa çıkamayan insanımız bir araya gelerek, evlerde toplanmaya, birlikte vakit geçirmeye kalkarsa, bu tedbirler amacına ulaşmaz" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMDE GÜVENLİ DEĞİL"

Özlü açıklamalarının devamında, "Bu dönemde eş dost, konu komşu, hısım akraba bir araya gelmek; birlikte yiyip içmek; oturup sohbet etmek; ev ziyaretleri, davetler, ziyafetler; söz, nişan, mevlit, parti, yaş günü kutlaması gibi ev toplanmaları güvenli değil. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek; alınan tedbirlerin etkili olması; daha sıkı ve hayatımızı zora sokacak yasaklara gerek kalmaması için evimizde ve sadece hane halkımızla kalalım" dedi.