Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi

24.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:06

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanmaya başlanan Çin aşısı hakkında konuştu. Aşının, Almanya'da üretilen aşıyla kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını, Çin'den gelen aşının Türkiye'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını ifade etti.

Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları dünya üzerinde tedirginlik yarattı. Firmaların yaptığı aşı çalışmalarından gelen müjdeli haberler insanları umutlandırdı. Türkiye'de de denenen Çin aşısı şimdiye kadar 1700'ü aşkın kişi üzerinde denendi. Çin aşısının 2 doz olarak yapıldığını söyleyen Özlü, "Aşı 10 milyon doz alınacağı için toplamda 5 milyon kişi aşılanacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK RİSK GRUPLARI OLACAKTIR"

Özlü, "Bu beş milyon kim olacak? Bu 5 milyonun kim olacağı konusunda algoritmalar oluşturulacaktır ama öncelik risk grupları olacaktır" dedi.

"İNSANLAR ÇİN AŞISI DEYİNCE BİRAZ TEDİRGİN OLUYOR"

Grip aşısının temini konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını da belirten Özlü, "Ancak Covid-19 için daha olumlu konuşabileceğiz. Marka ile ilgili bir şey. Alman aşısı konusunda insanlar biraz daha rahat ancak Çin aşısı deyince biraz daha tedirgin oluyorlar. Her iki aşıyı bilimsel olarak karşılaştıran bir çalışma yok ve biz bu iki aşının bilimsel dosyasını tam olarak okumadık"

"HERHANGİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Özlü açıklamalarının devamında, "Çin'in aşısı bugüne kadar 1700'ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve herhangi bir yan etki görülmedi. Amaç toplumun tamamının aşılanması ancak aşının zorunlu olmayacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi
Haber Yorumları (1)
SADECE TEK TÜRKİYE: Siz oldunuz mu?asinin içeriği ne bunu bir aciklayiverin.
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