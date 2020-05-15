Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceği müjdesini verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
15.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:30

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın konusunda yaptığı açıklamada hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının virüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi.

"D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLÜ KILACAKTIR"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları kaydetti:

* Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır.

* Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta.

* Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir

SAAT 11:00-16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Vatandaşlara sıcak havadan etkilenmemeleri konusunda uyarılarda da bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve iş yeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

* Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

* Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

* Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar. (Sözcü)

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Haber Yorumları (3)
DR: HANİ SICAK ETKİLEMEZDİ CORONA 60 YILDIR VAR OLAN MEVSİMSEL GRİBAL ENFEKSİYONDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL MİLLETİN AKLIYLA OYNAMAKTAN VAZGEÇİN BÜYÜK AKTÖRLERİN KÜRESEL SAHTEKARLIKLARINA ALET OLMAYIN, , , , , ,
Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
ACI GERÇEKLER: Sick hava virüse maalesef birsey yazmiyor diye kac kere teyitvedilmesi lazim? Sick Hava virüsü önlese sicak ülkelerde çikmazdı....
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
AHMET: Önlemiyor, yayılma hızını azaltıyor. . .
2 Yayından Kaldır
500
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