Bilim Kurulu Üyesi Özkan Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruz
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Bilim Kurulu Üyesi Özkan Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruzSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "'Sebze meyvelerinizi gümüş suyuyla yıkayın' gibi söylemler kesinlikle yanlıştır.

23.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:39

Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruz

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "'Sebze meyvelerinizi gümüş suyuyla yıkayın' gibi söylemler kesinlikle yanlıştır. Antibakteriyel bile olsa sebze ve meyvelerde bu tür katkı maddeleriyle yıkama uygulamasının bize ne zarar vereceğini bilemeyiz. Asla ve asla önermiyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüs salgınına karşı sebze ve meyvelerin gümüş suyuyla yıkanarak dezenfekte edilmesi gerektiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sebze ve meyveleri gümüş suyuyla temizlemenin önerilmediğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Kesinlikle kullanmasınlar. Gümüşün antibakteriyel özelliği var, hatta bir ara çamaşır yıkamada kullanılmasıyla ilgili haberler de çıkmıştı; ama ikisini de önermiyoruz. Biz pandemide virüsle karşı karşıyayız. Antibakteriyel bile olsa sebze ve meyvelerin bu tür katkı maddeleriyle yıkama uygulamasının bize ne zarar vereceğini bilemeyiz. Kendi sağlığımıza zarar da verebiliriz. Asla ve asla önermiyoruz. Gıdayla bunu aldığımız zaman sindirim sistemimize nasıl etkileri olduğuna dair şu anda bilimsel bir çalışma, bir kanıt yok. Bilmediğimiz bu tür uygulamaları yapmak sağlığımızı olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.

'SİNDİRİM SİSTEMİMİZ ZARAR GÖREBİLİR'

Pandemi sürecinde el hijyeninin, çevre hijyeninin, tüketilen gıdaların temizliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Kendi sağlığımıza zarar vermeyecek şekilde bunları uygulamamız gerekiyor. 'Sebze meyvelerinizi gümüş suyuyla yıkayın' gibi söylemler kesinlikle yanlıştır. Çünkü gümüşün antibakteriyel olduğuna dair bazı yazılar var; ama sebze ve meyvelerimizi gümüş suyu içeren sularla yıkamak toksitesinin ne olduğunu bilmediğimiz için onu ağızdan tükettiğimiz zaman sindirim sistemimize nasıl bir etkisi olduğunu bilmediğimiz için zarar görebiliriz" ifadelerini kullandı.

'BOL SUDA YIKAMAMIZ YETERLİ'

Prof. Dr. Özkan, el hijyenini de çok önemsediklerini kaydederek, el yıkarken sadece su ve sabun önerdiklerini, antibakteriyel sabun bile önermediklerini ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "Ne tür etkileri olduğunu bilmediğimiz kanıtsal bilimsel yayınları olmayan maddeleri asla kullanmamamız gerekiyor. Meyve ve sebzeleri sadece bol akarsuda yıkamamız yeterli. Çok girintili çıkıntılı sebze ve meyveleri suda bekletiyorsak eğer belki biraz sirke koyabiliriz ya da klor tableti kullananlar da var. Bunları önerebiliriz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Özkan Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruz

Kaynak: DHA

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