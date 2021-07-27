Bilim Kurulu üyesi Özkan: Hızlı artış görebiliriz
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Bilim Kurulu üyesi Özkan: Hızlı artış görebiliriz

Bilim Kurulu üyesi Özkan: Hızlı artış görebiliriz
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak. Daha çok vaka oldukça daha çok kişi ile temas edince hızlı artış görebiliriz, gidişat öyle görünüyor. Bunu engellemenin tek yolu, aşı" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, vaka sayılarındaki tırmanışa ilişkin DHA'ya değerlendirme yaptı. Özkan, "1,5 yıldır evdeyiz, çok bunaldık; hemen bir tatile çıkma, akrabalarımızı görme hissiyatından dolayı bayramda birden açıldık. Ben de akrabalarıma gittim; ama gözlemimde kurallara uyulmadığını gördüm. Sıcak hava, diye maskeleri attık, mesafeye de uymamaya başladık ve bu artışı bekliyorduk açıkçası. Bundan sonra da artışın devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

'ZİRVENİN SON NOKTASINA ULAŞMADIK'Prof. Dr. Özkan, vaka sayıları arttıkça pozitif kişiler ile karşılaşma ihtimalinin de arttığını kaydederek, "Tatil sezonu devam ediyor, biz halen birilerini, akrabalarımızı görme hissiyatı içindeyiz, beraber toplu aktivitelere katılmaya çalışıyoruz, çok özledik; ama kurallara uymamaya devam edersek ve aşı olmazsak ben henüz vaka sayılarında zirvenin son noktasına ulaşmadığımızı düşünüyorum. Biz bunu aşağıya indirebilir miyiz? Hep beraber aşımızı olup, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarsak bu yükselişi aşağı bükebiliriz. Bunu yapmazsak bu yükseliş devam eder gibi görünüyor. Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak. Daha çok vaka oldukça daha çok kişi ile temas edince hızlı bir artış görebiliriz, gidişat öyle görünüyor" dedi. 'BAYRAMDA KURALLARA UYULMADI'Prof. Dr. Özkan, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluğa da değinerek, şunları söyledi:  "Bayramda kurallara uyulmadı. Ben çevremde de uyarmama rağmen el öpmeyi, sarılmayı bir türlü ihmal edemedik. Önümüzde kış var. Yeni bir varyant, virüste bir değişim yaratmadan yok olmasını sağlamanın tek yolu yayılımı engellemek ve aşı olmak. Bu virüsün bir mevsimsel grip gibi oluşması temel beklentimiz. Bunun oluşması için de aşı çok önemli. Gönlümdeki kısıtlamaların olmaması. Bizi eğitim, ekonomik, sosyal ve psikolojik yapımız bakımından bu kısıtlamalar çok etkiliyor. Tabi rakamlara ve delta varyantının yayılım hızına bağlı. Bunları analiz edip bakmak gerekiyor. İsrail'de, İngiltere'de vakalar artmaya başladı. Oldukça yüksek aşılama oranlarına sahip bu ülkeler. Aşı, o damlacığın size gelmesini engellemez. Bunu engelleyen maske ve mesafedir. O damlacık size ulaştıktan sonra kötü hastalık yapma, hastaneye yatma ve ölümü azaltır. Literatürde baktığınızda aşılılarda hastaneye yatma ve ölüm olasılığı 10 kat daha düşük." 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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