Bilim Kurulu Üyesi, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi
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Bilim Kurulu Üyesi, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu anda faz III'te olan koronavirüs aşısı için tarih verdi.

Bilim Kurulu Üyesi, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi
13.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:54

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu anda faz III'te olan koronavirüs aşısı için tarih verdi. COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Kullanılmaya Başlanacak?

Prof. Dr. Kara, Twitter hesabı üzerinden COVID-19 aşı çalışmalarının yer aldığı bir tablo paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarının faz III'te olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "COVID-19 Aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ III'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.

COVID-19 Aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ III'de olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte. pic.twitter.com/86t1W8HfNz

— Ates Kara (@AtesAtesKara) June 12, 2020

Koronavirüse Karşı İlaç Üretildi

Dün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından koronavirüs ilacı ile ilgili önemli bir duyuru yapılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk hekimlerinin COVID-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 12 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 175.218 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.778'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 149.102 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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