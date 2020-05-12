Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
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Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normalleşme süreci için, "Güney Kore örneği veriliyor ama oradaki küçük bir esneme, kamusal alanlara erken geçiş, vakaların tekrar artmasına neden oldu. Bizim onlardan ders alıp kurallara birey olarak uymamız lazım" uyarısında bulundu.

12.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:08

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Haber Global'de Yeni Gün programında Osman Girgin'in sorularını yanıtladı. Kara, Güney Kore örneği vererek, "Bizim onlardan ders alıp kurallara birey olarak uymamız lazım" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle:

"Maske kuralımız AVM'nin içinde de geçerli, dışarıda da geçerli. Çok dinamik bir dönem bir adım atılır, geri adım da atılabilir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından AVM'lerin kapatılması kararı olmamıştı açılmasında da benzer şekilde hareket edildi diye biliyorum ben.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TEDBİRLERİ

İnsanların mümkün olduğu kadar evde kalmasını sağlamamız lazım. Bugüne kadar Türkiye oldukça başarı ile geldi. 19 Mayıs'ta da bizim için kısıtlamanın ülkemiz için avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreyi bağlamak ya da aradaki çalışma dönemi arkasından tekrar kısıtlama dönemi, artık bu toplum için halk sağlığı uzmanları ve sosyal bilimcilerin verebileceği bir karar. İnsanlar ciddi bir süredir evdeler. Bu insanların sosyal yaşantılarını etkiliyor. Biz binli rakamların altına inmeye başladık.

3 KRİTİK KURAL

Artık kural olarak üstüne koyulabilecek bir kural değil bireysel olarak bizim kurallara uymamız lazım artık. Karşımdaki ile benim mesafemi bir metreden fazla tutmak lazım. Maske takmam lazım ve üçüncüsü hijyen kurallarına uymam gerekiyor.

GÜNEY KORE UYARISI

Çok başarılı bir Güney Kore örneği veriliyor ama küçük bir esneme orada, kamusal alanlara erken geçiş orada vakaların tekrar artmasına neden oldu. Bizim onlardan ders alıp kurallara birey olarak uymamız lazım.

RESTORAN VE LOKANTALARDA YENİ NORMAL NASIL OLACAK?

Bizim bu virüsü alabilme ihtimalimiz öncelikle karşımızdaki kişiler. Masaların mesafesi bir metreden fazla olması lazım. Bir havalandırma varsa, üflenen kava mesafesinin en az 2 metre olması lazım. 4 kişilik masada belki iki kişi çapraz oturacağız. Bir sonraki masa ile aramızdaki mesafenin yine 1 metr olması gerekir. Bu virüsün bana gelmesi için benden size ya da sizden bana ulaşması gerekiyor. O zaman bu mesafe kuralına uymamız gerekiyor.

Ellerimizi yıkayalım masaya oturmadan önce. O tuzlu en iyi ihtimalle benden önce 1 saat kullanılmamış olursa benim için risk yaratmıyor. Tuzlukları akşam için ayrı, öğlen için ayrı tuzluk kullanırlar. Masanın temizliğine dikkat edilmeli. Masanın üstündeki örtü değişebilir. Bu tip önlemler ile biz bu noktalarda ben önlemlerimi aldım diyebiliriz.

LİGLERİN YENİDEN BAŞLAMASI KARARI

Bilim Kurulu'nda bu konu konuşulmadı. Sağlık Bakanımız net olarak ifade etti onun dışında bir şey söylemem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Biz bir tek canın yanmasını istemiyoruz. Türkiye çok başarılı diyoruz. Benim hala bir canım, bir değerim, kaybettiğim her can benim açımdan birimizin büyüğü, kardeşi. Öyle bakmamız lazım.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşıda biz birinci adımı attıysak 3-4 adım atmış olanlar var. İngiltere Oxford'un çalışmasında onlar neredeyse 4'ten 5. adımı atmış vaziyette. Türkiye'de çalışmaların yapılıyor olması inanılmaz kıymetli. Bir sonraki aşı için bizim bunu kullanma imkanımız olacak."

Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor

Güncel Manşet

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