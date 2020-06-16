Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önümüzdeki günlerde vaka sayısının artması durumunda yeni kararlar alınabileceğini belirterek "Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek" dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla vaka sayılarında artış görüldü. Yaşanan artışın ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeniden yasaklı dönem için ilk sinyali verdi.

KURALLAR HİÇE SAYILDI

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle gidilen normale dönme kararları, vaka sayılarında artışa neden oldu.Gevşeme adımları vatandaşın da gevşemesine ve durumun ciddiyetini kaybetmesine neden olurken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Vaka sayılarında görülen artışın ardından ise uyarılar peş peşe geldi.

ATEŞ KARA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da bu artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyerek, alınan gevşeme kararlarının yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti.

YASAKLAR İÇİN SİNYALİ VERDİ

Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye'deki rakamların yukarı doğru artması durumunda yeni kararlar alınabileceğini belirten Kara, "Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek." ifadelerini kullandı.