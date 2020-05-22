Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Vaka Sayısı Ne Zaman Düşecek? Son zamanlarda açıklanan veriler ışığında ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınında kademeli bir

Son zamanlarda açıklanan veriler ışığında ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınında kademeli bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Buna karşın sayıların hala yüksek seviyelerde yer aldığı söylenebilir. Peki salgında vaka sayısı ne zaman gerçek anlamda düşüşe geçecek? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Vaka Sayısı Hangi Tarihte Düşecek?

Prof. Dr. Levent Yamanel yaptığı açıklamalar sırasında salgının ilerleyişi hakkında merak edilen bazı detaylara açıklık getirdi. Alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam etmemiz durumunda haziran ortası gibi vaka sayılarında ciddi bir düşüş görebileceğimizi belirten Yamanel, virüsün yazın çok güçlü olamayabileceğini belirtti.

"Eğer tedbirleri iyi şekilde uygulayabilirsek, devam edebilirsek buna, çok yakın zamanda haziran ortalarında vaka sayılarının çok azaldığını görüp daha güzel şeyler konuşabiliriz. Vaka sayılarının yaz aylarında azalacağını ümit ediyorum.

Tabii ki bunu zaman gösterecek, ama tabii şu anda da havalar sıcak ve olumlu etkilerini yavaş yavaş görüyoruz."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgındaki vaka sayısında gerçekten bir düşüşü hangi tarihlerde gözlemlemeye başlayacağız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.