Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Kurban Bayramı'nda Kısıtlama Olacak mı? Ülkemizde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.

Ülkemizde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda Kısıtlama Uygulanacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor ve vaka sayılarındaki artış sürüyor. Bu sebepten dolayı insanların aklına bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olabileceği ihtimali geliyor. Prof. Dr. Kara, bayramda kısıtlama ihtimali ile ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Kara, "Bayram için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimine bakmamız gerekiyor. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, "Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak. Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder veya vaka azalır. Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani" şeklinde konuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 214.001 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.382'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 195.671 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir