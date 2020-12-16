Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak?
16.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:13
Pazartesi günü toplanan Bilim Kurulu, bugün bir kez daha bir araya geldi. Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak?
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak? Aşı ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NELER KONUŞULACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
AŞI NE ZAMAN GELECEK?
Öte yandan, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda Faz 1 çalışmaları 14 Aralık itibarıyla sona erdi. 15 Aralık'ta Faz 2 çalışmalarına geçildi.