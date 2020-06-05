Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
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Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etti. İptal kararını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz, "Cumhurbaşkanına bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaşma riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

05.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu için 15 ilde uygulanması kararı alınan sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşlardan gelen taleplerle yeniden gözden geçirildiğini ve kısıtlamayı kaldırma kararı aldığını açıkladı. Erdoğan'ın kararı sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Prof. Dr. Hasöksüz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaşma riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

MASKE UYARISI

Prof. Dr. Hasöksüz, yanlış maske kullanımı ile ilgili de hayati uyarı yaptı ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu ve maske ile muhakkak kapanması gerektiğinin altını çizdi.

"TEDBİRLERE UYULMAZSA İKİNCİ DALGA GELEBİLİR"

"Yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir mi?" sorusuna İran'ı örnek göstererek yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hasöksüz, İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hasöksüz, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulmadığı koşullarda Türkiye'de de böyle ikinci dalganın gerçekleşebileceğini ifade etti.

İran'daki gibi bir dalgalanma söz konusu olduğu takdirde ise yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

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