Bilim Kurulu kararları açıklandı mı, nelerdir? 1 Aralık Çarşamba Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararları nelerdir?

Bakan Koca'dan 5 maddelik açıklama: Ümit ederim ki Omicron varyantı, salgının biteceğine işarettir. Bilim kurulu kararları açıklandı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 1 Aralık Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı 1 Aralık Çarşamba günü yani bugün yapıldı. Bilim Kurulu kararları ise açıklandı.

Bilim Kurulu sonrası 5 maddelik yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de henüz Omicron varyantı görülmediğini belirten Bakan Koca, "Ümit ederiz ki bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir" dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ele alınan gelişmelere ilişkin 5 maddelik yazılı bir açıklama paylaştı.

BAKAN KOCA, OLUMLU KONUŞTU

Omicron varyantının henüz Türkiye'de görülmediğini söyleyen Bakan Koca, "Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir." ifadelerini kullandı.

"OMICRON VARYANTI HIZLI BULAŞIYOR"

Bakan Koca'nın paylaştığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulu'muz, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

1. Bilim Kurulu'muz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

"TEDBİR ALINMASINI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTUR"

2. Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.

AŞILAMA VURGUSU

3. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

MASKE VE MESAFE KURALININ ÖNEMİ

4. Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

YERLİ AŞI

5. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim."

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