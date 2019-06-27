Bilim İnsanları İlk Kez 4 Boyutlu Atomik Hareket Gözlemledi

Her gün milyarlarca, trilyonlarca atom form değiştiriyor. Donma, erime, süblimleşme, buharlaşma gibi bu formlar arasındaki geçiş işlemleri, öncelikli olarak çekirdeklenme ile başlıyor. Yani yapısal değişim ilk olarak atomların oluşturduğu küçük termodinamik fazlarda başlıyor.

UCLA'nın önderiğinde bir ekip, yaptıkları çalışmada 4-D atomik çözünürlükte (üç boyut + zaman) tromların tekrar dizilişini yakalamayı başardı. Bulgular, geleneksel teorilerden yola çıkılarak üretilmiş tahminlerden daha farklı çıktı.

Araştırmacılar, sadece atomların tekere teker seçilebilmesi değil sürecin 4 boyutlu olarak da gözlenebilmesinin bir ilk olduğunu belirtiyor. UCLA, Colorado Boulder Üniversitesi, Buffalo Üniversitesi ve Nevada Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk olarak Miao ve ekibi tarafından geliştirilen gözlem tekniğini kullandı. Atomik Elektron Tomografisi olarak adlandırılan bu yöntemde elektron bir atoma gönderiliyor ve bir materyal içindeki atomların gözlemlenebilmesini sağlıyor.

Nano ölçekli platin alaşımlarında inceleme yapan araştırmacılar, göze aynı görünse de yapısal olarak farklılaşan atomlar keşfetti. Bunu yapmak için de örneklerin sıcaklıklarını arttırdılar. Normalde yalnızca büyüme olması beklenen çekirdeklenme sırasında sürecin aslında çok daha karmaşık olduğu ve bütün atomların aynı şekilde davranmadığı ortaya çıktı.

Çekirdeklenmenin pek çok alanda cevaplanmamış bir soru olduğunu söyleyen uzmanlar, bulgularının da klasik teoriye karşı çıktığını söylüyor. Bu araştırmanın gelecekte yapılacak olan çalışmalara ön ayak olması bekleniyor.