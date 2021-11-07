Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke
Bilim insanları, şimdiden dünyanın sonuna ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. Son yapılan araştırmaya göre dünyanın sonu geldiğinde sadece 5 ülke ayakta kalabilecek. O ülkeler ise Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya. Ayrıca Avustralya'da yer alan Tazmanya eyaleti de ayakta kalacak yerlerden biri.
Dünyanın sonuna ilişkin araştırmalar ve senaryolar, insanlık tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bilim insanları da dünyanın sonu geldiğinde nasıl bir tablo olacağını belirlemek için yeni araştırmalara imza atıyor. Son yapılan araştırmadan ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.
Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniylebu listede ilk sırada yer aldı.
Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, koronavirüsten daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.
Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021